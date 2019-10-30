Гвардиола: "Не сомневаюсь, что "Барселона" подготовит место для статуи Месси"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил мнение, что "Барселона" обязана увековечить своего действующего капитана Лионеля Месси.
"Однажды Месси завершит карьеру, и "Барса" справится с этим. Уже нужно искать место для статуи, чтобы отдать должное Лео, как это было сделано в случае с Ласло Кубалой или Йоханом Кройффом. Не сомневаюсь, что клуб позаботится об этом и подготовит место", - цитирует Гвардиолу Catalunya Radio.
32-летний Месси является воспитанником "Барселоны" и провёл всю свою карьеру в каталонском клубе.
Аргентинец сыграл 695 матчей в составе "блауграны" и забил 608 голов. При нём "сине-гранатовые" выиграли 34 трофея.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|10
|28
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|10
|16
|6
|Кристал Пэлас
|10
|15
|7
|Манчестер Юнайтед
|10
|13
|8
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|9
|Борнмут
|10
|13
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|11
|Тоттенхэм
|10
|12
|12
|Вулверхэмптон
|10
|12
|13
|Бернли
|10
|12
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|15
|Астон Вилла
|10
|11
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|9
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|10
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5