Гвардиола: "Не сомневаюсь, что "Барселона" подготовит место для статуи Месси"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил мнение, что "Барселона" обязана увековечить своего действующего капитана Лионеля Месси.

"Однажды Месси завершит карьеру, и "Барса" справится с этим. Уже нужно искать место для статуи, чтобы отдать должное Лео, как это было сделано в случае с Ласло Кубалой или Йоханом Кройффом. Не сомневаюсь, что клуб позаботится об этом и подготовит место", - цитирует Гвардиолу Catalunya Radio.

32-летний Месси является воспитанником "Барселоны" и провёл всю свою карьеру в каталонском клубе.

Аргентинец сыграл 695 матчей в составе "блауграны" и забил 608 голов. При нём "сине-гранатовые" выиграли 34 трофея.

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