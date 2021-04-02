Гвардиола не уверен, что "Манчестер Сити" сможет купить форварда на замену Агуэро

Фото инстаграм Хосепа Гвардиолы

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не исключил, что клуб не сможет усилить атаку летом из-за нынешних цен на футболистов.

Напомним, что по окончании сезона команду покинет нападающий Серхио Агуэро, который является лучшим бомбардиром в истории "горожан".

"С такими ценами, как сейчас, мы не купим никакого форварда. Это невозможно. Мы не можем позволить себе столько тратить. Все клубы испытывают финансовые проблемы, и мы - не исключение", - цитирует Гвардиолу BBC.

Ранее сообщалось, что "Сити" рассматривает трёх кандидатов на замену Агуэро - это Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д), Харри Кейн ("Тоттенхэм") и Ромелу Лукаку ("Интер").

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