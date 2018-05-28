Гвардиола не заинтересован в подписании Бэйла

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Гвардиола не заинтересован в подписании БэйлаГлавный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не заинтересован в подписании вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла.

Так, по сведениям Guardian, ближайшим летом "горожане" по указанию своего наставника не будут участвовать в гонке за подписанием 28-летнего игрока "сливочных".

В завершившемся сезоне Бэйл забил 21 мяч и сделал 8 результативных передач в 39 матчах за "Реал".

Напомним, Бэйл не хочет работать с Моуринью. | soccernews.ru

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