Гвардиола не заинтересован в подписании Бэйла

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не заинтересован в подписании вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла.

Так, по сведениям Guardian, ближайшим летом "горожане" по указанию своего наставника не будут участвовать в гонке за подписанием 28-летнего игрока "сливочных".

В завершившемся сезоне Бэйл забил 21 мяч и сделал 8 результативных передач в 39 матчах за "Реал".

Напомним, Бэйл не хочет работать с Моуринью. | soccernews.ru