Гвардиола не заинтересован в подписании Месси по двум причинам

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Гвардиола не заинтересован в подписании Месси по двум причинамГлавный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не заинтересован в подписании ведущего бомбардира каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

На это, как информирует испанская пресса, у наставника "горожан" есть две причины. Во-первых, Гвардиола не намерен предпринимать действия по подписанию аргентинца ввиду своих теплых чувств к "Барсе" и ее поклонникам. А во-вторых, отношения между 46-летним специалистом и его бывшим подопечным, несмотря на видимость, создаваемую ими для СМИ, являются далеко не отличными.

Напомним, стало известно, почему Месси не попал в стартовый состав "Барселоны" на матч против "Ювентуса". | soccernews.ru

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