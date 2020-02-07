Гвардиола: "Небольшой перерыв в АПЛ - это хорошо для всех"

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Гвардиола: "Небольшой перерыв в АПЛ - это хорошо для всех"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о скором зимнем перерыве в АПЛ. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"У нас еще игра, а потом выходные. После вернемся и будем готовиться к следующим матчам. Небольшой перерыв - для всех хорошо", - сказал Гвардиола.

В воскресенье, 9 февраля, "Сити" сыграет с "Вест Хэмом" в рамках 26-го тура АПЛ. 22 февраля "горожане" встретятся с "Лестером".

В активе подопечных Гвардиолы 51 балл и второе место в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидирующего "Ливерпуля" - 22 очка.

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