Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола недоволен одним из решений футбольной ассоциации Англии.

Как сообщает The Telegraph, наставник "горожан" остался в недоумении от отказа ФА выдать разрешение на работу новичку манкунианцев Дугласу Луису.

"Мне сложно понять, когда один человек, который не видит игрока и не присутствует на тренировках, принимает решение. У Луиса есть все данные, и мы решили, что он может играть. Я принимаю правила, но не понимаю. Любой человек во всём мире может работать там, где захочет" - сказал Гвардиола.

Напомним, что "Сити" подписал Дугласа прошлым летом, после чего отдал его в аренду на сезон "Жироне".

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