Гвардиола недоволен результативностью "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команда должна забивать ещё больше голов.

"Мы играли очень хорошо, в том числе в начале встречи, но, к сожалению, не реализовали много моментов - нужно забивать больше", - сказал Гвардиола на пресс-конференции после победы над "Кардиффом" (2:0).

Отметим, что в 2019 году "горожане" забили 68 голов в 21 матче. Больше всех досталось "Бертону" (9:0), "Ротерхэму" (7:0), "Шальке" (7:0) и "Челси" (6:0).

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