Гвардиола недоволен результативностью "Манчестер Сити"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команда должна забивать ещё больше голов.
"Мы играли очень хорошо, в том числе в начале встречи, но, к сожалению, не реализовали много моментов - нужно забивать больше", - сказал Гвардиола на пресс-конференции после победы над "Кардиффом" (2:0).
Отметим, что в 2019 году "горожане" забили 68 голов в 21 матче. Больше всех досталось "Бертону" (9:0), "Ротерхэму" (7:0), "Шальке" (7:0) и "Челси" (6:0).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|32
|80
|2
|Ливерпуль
|32
|79
|3
|Тоттенхэм
|32
|64
|4
|Арсенал Лондон
|31
|63
|5
|Челси
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Вулверхэмптон
|32
|47
|8
|Уотфорд
|32
|46
|9
|Лестер Сити
|32
|44
|10
|Эвертон
|32
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|32
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|16
|Саутгемптон
|31
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14