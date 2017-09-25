Гвардиола необычным образом донес тактические установки до Уокера

Теги хосеп гвардиоламанчестер сити

Гвардиола необычным образом донес тактические установки до УокераГлавный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола довольно необычным способом донес тренерские установки до своих подопечных.

В матче с "Кристал Пэлас" (5:0) испанец передал несколько подсказок новичку Кайлу Уокер через болбоя. Тот и донес до Уокера тактические замыслы.

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