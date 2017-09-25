Гвардиола необычным образом донес тактические установки до Уокера

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола довольно необычным способом донес тренерские установки до своих подопечных.

В матче с "Кристал Пэлас" (5:0) испанец передал несколько подсказок новичку Кайлу Уокер через болбоя. Тот и донес до Уокера тактические замыслы.

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