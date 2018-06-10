Гвардиола: "Никогда не буду снова тренировать "Барселону"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола исключил свое возвращение в каталонскую "Барселону".

" Я бы никогда не вернулся к тренерской работе с первой команды "Барселоны". Я не смогу повторить там свои результаты. Когда я завершу тренерскую карьеру, я посвящу себя гольфу ", - цитирует наставника "горожан" gianlucadimarzio.com.

Напомним, Гвардиола дал ответ Туре на обвинения в расизме. | soccernews.ru