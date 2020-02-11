Гвардиола: "Никогда не чувствовал себя лучшим тренером в мире"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сказал, что никогда не чувствовал себя лучшим тренером.

"Что такое "лучший тренер в мире"? Я себя никогда таковым не чувствовал. Когда я выигрывал шесть титулов подряд с "Барселоной" или в АПЛ дважды подряд - я не чувствовал себя лучшим. У меня были невероятные менеджеры. Я хороший тренер, но не лучший", - цитирует Гвардиолу Football Daily.

"Сити" Гвардиолы после 25 туров чемпионата Англии занимает 2 место в турнирной таблице.

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