Гвардиола: "Никогда не чувствовал себя лучшим тренером в мире"

2 Теги манчестер ситихосеп гвардиола

Гвардиола: "Никогда не чувствовал себя лучшим тренером в мире"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сказал, что никогда не чувствовал себя лучшим тренером.

"Что такое "лучший тренер в мире"? Я себя никогда таковым не чувствовал. Когда я выигрывал шесть титулов подряд с "Барселоной" или в АПЛ дважды подряд - я не чувствовал себя лучшим. У меня были невероятные менеджеры. Я хороший тренер, но не лучший", - цитирует Гвардиолу Football Daily.

"Сити" Гвардиолы после 25 туров чемпионата Англии занимает 2 место в турнирной таблице.

А еще: Экс-тренер "Ювентуса": "Если Гвардиола покинет "Манчестер Сити", то возглавит "Юве"| http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Что правда,то правда

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Каминг-аут от шарлатана. шо дальше?? Месси скажет, что не лучший игрок в мире и никогда им не был

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