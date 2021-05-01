Гвардиола о чемпионстве: "Послежу за игрой "Ливерпуля"

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Гвардиола о чемпионстве: "Послежу за игрой "Ливерпуля" Фото: Твиттер @goal

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарии после матча с "Кристал Пэлас" (2:0).

"Я очень доволен такой игрой после Лиги Чемпионов. Мы не могли играть в нужном темпе. Пришлось немного потрудиться, однако во втором тайме мы заслужили победу.

Можно начать прогнозировать наше будущее в АПЛ. Я послежу за игрой "Ливерпуля". Все в наших руках, и теперь мы сделаем все, чтобы обыграть ПСЖ", - приводит слова Гвардиолы ВВС.

Напомним, что если завтра "Ливерпуль" обыграет "Манчестер Юнайтед", то "горожане" досрочно станут чемпионами Англии.

Читайте также: "Манчестер Сити" сильнее "Кристал Пэлас". Завтра "горожане" могут стать чемпионами. | http://soccernews.ru
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