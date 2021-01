Гвардиола - о Месси: "Лучший игрок, которого я когда-либо видел"

Официальный аккаунт Лиги Чемпионов в Твиттере приводит слова главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы о форварде "Барселоны" Лионеле Месси, которого он тренировал во время работы с каталонцами.

"Лео невероятный игрок! Лучший из всех, кого я когда-либо видел. И, скорее всего, это лучший игрок из всех, кого я еще увижу в будущем", – сказал Гвардиола.



Также к тексту добавили подборку игры Месси в финале Лиги Чемпионов 2010/2011 против "Манчестер Юнайтед".

️ Guardiola: "Lionel is the best player I have ever seen, probably the best player I will see."



Messi masterclass in 2011 final at Wembley...#UCL | @FCBarcelona pic.twitter.com/mvLApdjcjg