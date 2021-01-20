Гвардиола - о Месси: "Лучший игрок, которого я когда-либо видел"

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Гвардиола - о Месси: "Лучший игрок, которого я когда-либо видел"Официальный аккаунт Лиги Чемпионов в Твиттере приводит слова главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы о форварде "Барселоны" Лионеле Месси, которого он тренировал во время работы с каталонцами.

"Лео невероятный игрок! Лучший из всех, кого я когда-либо видел. И, скорее всего, это лучший игрок из всех, кого я еще увижу в будущем", – сказал Гвардиола.

Также к тексту добавили подборку игры Месси в финале Лиги Чемпионов 2010/2011 против "Манчестер Юнайтед". 

Стоит отметить, что Месси считает Гвардиолу лучшим тренером.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Физрук хвалит бездаря.О,времена!О,нравы!

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Карыч
Карыч

Да понятно что лучший, это даже не обсуждается!

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