Гвардиола - о переходе Азара в "Реал": "В испанском футболе появился футболист, который будет дарить радость"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о переходе игрока "Челси" Эдена Азара в мадридский "Реал". Об этом сообщает Marca.

"Реал" неплохо укрепляется. Их последних трансфер отличный. Азар - один из лучших, его игра впечатляет. В испанском футболе появился футболист, который будет дарить радость", - сказал Гвардиола.

Азар перешел в "Реал" в начале июня 2019 года за 100 миллионов евро. Его презентация на "Сантьяго Бернабеу" состоится завтра, 13 июня. В мадридском клубе Азар будет зарабатывать 11 миллионов евро в год.

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