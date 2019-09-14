Гвардиола о поражении от "Норвича": "Нужно извлечь урок и двигаться дальше"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвел итоги матча с "Норвичем" (2:3).
"Хочу поздравить "Норвич". Первый гол нам забили со стандарта, второй - после контратаки, поэтому сопернику надо отдать должное. Нужно извлечь урок и двигаться дальше.
Мы хорошо перепасовывались, создали много моментов, однако соперник забил больше голов. Людям не стоит ждать, что мы будем побеждать в каждой игре и зарабатывать по 100 очков в сезоне", - приводит слова Гвардиолы ВВС.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1