Гвардиола о поражении от "Норвича": "Нужно извлечь урок и двигаться дальше"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвел итоги матча с "Норвичем" (2:3).

"Хочу поздравить "Норвич". Первый гол нам забили со стандарта, второй - после контратаки, поэтому сопернику надо отдать должное. Нужно извлечь урок и двигаться дальше.

Мы хорошо перепасовывались, создали много моментов, однако соперник забил больше голов. Людям не стоит ждать, что мы будем побеждать в каждой игре и зарабатывать по 100 очков в сезоне", - приводит слова Гвардиолы ВВС.

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