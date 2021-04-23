Гвардиола - о реформе ЛЧ: "Нужно попросить УЕФА увеличить год до 400 дней"

Теги хосеп гвардиоламанчестер сити

Гвардиола - о реформе ЛЧ: "Нужно попросить УЕФА увеличить год до 400 дней"Фото: Твиттер @ManCity 
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола критично высказался о реформе Лиги Чемпионов, которую предложила УЕФА.

Напомним, с 2024 года существенно увеличится количество матчей в турнире.

"Каждый раз одно и то же. Все в футболе думают о повышении качества, а УЕФА стремится к количеству.

Не мы руководители, так что, может быть, надо попросить УЕФА и ФИФА сделать год длиннее.

Может, сделаем 400 дней в году, вот и решение. Я не знаю, честно", – приводит слова испанского специалиста BBC Sport.

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