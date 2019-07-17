Гвардиола - о Сане: "Если человек несчастлив в клубе, пусть уходит"

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Гвардиола - о Сане: "Если человек несчастлив в клубе, пусть уходит"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что клубу не должен всеми способами пытаться удержать в составе нападающего Лероя Сане.

"В прошлом году клуб предложил ему новый контракт. Мы хотим, чтобы за клуб выступали счастливые футболисты. Мы готовы всячески помогать ему прогрессировать. Но я раз 10 говорил руководству, если человек несчастлив в клубе, пусть уходит", - приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Ранее сообщалось, что форвардом интересуется "Бавария", но мюнхенский клуб не договорился с англичанами по цене.

23-летний Сане выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. Всего за манкунианцев он провел 133 матча во всех турнирах, в которых забил 39 голов и отдал 45 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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