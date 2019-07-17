Гвардиола - о Сане: "Если человек несчастлив в клубе, пусть уходит"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что клубу не должен всеми способами пытаться удержать в составе нападающего Лероя Сане.
"В прошлом году клуб предложил ему новый контракт. Мы хотим, чтобы за клуб выступали счастливые футболисты. Мы готовы всячески помогать ему прогрессировать. Но я раз 10 говорил руководству, если человек несчастлив в клубе, пусть уходит", - приводит слова Гвардиолы Daily Mail.
Ранее сообщалось, что форвардом интересуется "Бавария", но мюнхенский клуб не договорился с англичанами по цене.
23-летний Сане выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. Всего за манкунианцев он провел 133 матча во всех турнирах, в которых забил 39 голов и отдал 45 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16