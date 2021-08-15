Гвардиола о трансфере Грилиша за 100 миллионов фунтов: "Наши владельцы хотят покупать футбол"
Фото: инстаграм "Сити"/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал трансфер Джека Грилиша из "Астон Виллы" за 100 миллионов фунтов.
"Мы купили Грилиша потому, что до этого продали игроков на 60 миллионов фунтов, так что в итоге, Грилиш нам обошелся в 40 миллионов. В противном случае мы бы не смогли себе это позволить.
Каждый владелец каждого клуба решает, чего он хочет. Наши владельцы хотят жить в этом мире, они хотят покупать футбол. В чем проблема?", - сказал испанец на пресс-конференции перед матчем против "Тоттенхэма" в первом туре АПЛ.
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|3
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|Вулверхэмптон
|27
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|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|Уотфорд
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|Норвич Сити
|27
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