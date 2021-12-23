Гвардиола о тяжелом календаре: "Может быть, нам нужна забастовка"

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Гвардиола о тяжелом календаре: "Может быть, нам нужна забастовка"Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением насчет плотности календаря в английской премьер-лиге.

"Традиция Boxing Day в АПЛ важна, я бы не стал ее менять. Проблема в расписании в целом. У игроков 2-3 недели отпуска летом, а потом снова начинается сезон. Это перебор.

Сегодня тренеры будут общаться с АПЛ и телевещателями и решать, что лучше для всех. Превыше всего должно быть благополучие игроков.

Англия – единственная страна, не принявшая правило пяти замен, здесь играют с тремя. Почему? Мы хотим защитить игроков, поэтому нужны пять замен. Так намного лучше, учитывая количество игр, но АПЛ и другие клубы высказались против.

Если бы игроки и тренеры могли прийти к соглашению и устроить что-то вроде забастовки... Словами проблему не решить. УЕФА, ФИФА, АПЛ, телевещатели – всем бизнес важнее благополучия игроков.

Простой пример – пять замен. Назовите мне хоть что-то, что больше отвечает идее о благополучии игроков. В АПЛ пяти замен нет. Надо обсуждать это.

Может быть, нам нужна забастовка, чтобы привлечь внимание людей. Но я не думаю, что до этого дойдет", – сказал испанский специалист.

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