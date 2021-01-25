Гвардиола - об уходе Лэмпарда: "Нужно побеждать – или тебя уволят"

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Гвардиола - об уходе Лэмпарда: "Нужно побеждать – или тебя уволят"Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался об увольнении Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера "Челси".

"От любого тренера ждут побед. Нужно побеждать – или будешь уволен.

С уважением отношусь к "Челси", но надеюсь, что когда отменят карантин, сможем посидеть с Фрэнком в ресторане.

Не буду осуждать "Челси", но по отношению ко всем тренерам нужно проявлять терпение. Я уважаю решение нашего клуба, так и должно быть. Мы просто пытаемся победить во всех матчах.

Трудно говорить о каких-либо проектах. Можно за месяц лишиться всего, что ты построил, если твои соперники сильны. Всегда есть такой риск", – приводит слова Гвардиолы ESPN.

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