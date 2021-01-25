Гвардиола - об уходе Лэмпарда: "Нужно побеждать – или тебя уволят"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался об увольнении Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера "Челси".

"От любого тренера ждут побед. Нужно побеждать – или будешь уволен.

С уважением отношусь к "Челси", но надеюсь, что когда отменят карантин, сможем посидеть с Фрэнком в ресторане.

Не буду осуждать "Челси", но по отношению ко всем тренерам нужно проявлять терпение. Я уважаю решение нашего клуба, так и должно быть. Мы просто пытаемся победить во всех матчах.