Гвардиола обеспокоен, что игроки захотят покинуть "Манчестер Сити" из-за исключения из ЛЧ

Теги манчестер ситихосеп гвардиола

Гвардиола обеспокоен, что игроки захотят покинуть "Манчестер Сити" из-за исключения из ЛЧ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола переживает о том, как повлияет на игроков команды запрет УЕФА на участие в еврокубках, сообщает ESPN.

По данным источника, специалист понимает, что отстранение "Ман Сити" может негативно сказаться на желании футболистов выступать за "горожан".

За свой статус Гвардиола не переживает, так как финансовые махинации "Сити" были до прихода на пост главного тренера.

Ранее сообщалось, что Гвардиола задумался над уходом из "Манчестер Сити" из-за отстранения от еврокубков.

Не пропустите: Гвардиола не исключил своё увольнение из "Манчестер Сити" в марте| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" обыграла "Хетафе" в матче 24-го тура Ла Лиги

"Барселона" обыграла "Хетафе" в матче 24-го тура Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 73
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 26 50
4 Челси Челси 25 41
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 26 39
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 37
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 36
8 Эвертон Эвертон 26 36
9 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
10 Бернли Бернли 26 34
11 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 31
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 26 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
16 Борнмут Борнмут 26 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 26 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 25 18
Полная таблица

топ-5 тегов