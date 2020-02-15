Гвардиола обеспокоен, что игроки захотят покинуть "Манчестер Сити" из-за исключения из ЛЧ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола переживает о том, как повлияет на игроков команды запрет УЕФА на участие в еврокубках, сообщает ESPN.



По данным источника, специалист понимает, что отстранение "Ман Сити" может негативно сказаться на желании футболистов выступать за "горожан".



За свой статус Гвардиола не переживает, так как финансовые махинации "Сити" были до прихода на пост главного тренера.



Ранее сообщалось, что Гвардиола задумался над уходом из "Манчестер Сити" из-за отстранения от еврокубков.

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