Гвардиола обошел Лобановского по числу трофеев
Фото: инстаграм Mr Pep Guardiola/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола по числу завоеванных трофеев опередил легендарного украинского специалиста Валерия Лобановского.
Гвардиола завоевал 30-й трофей после победы "Манчестер Сити" в финале Кубка английской лиги, обойдя Лобановского (29).
Лидером остается бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон (49). На втором месте наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу (34).
Не пропустите: Гвардиола высказался о создании Суперлиги. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Лента новостей
-
"Реал" объявил заявку на матч Лиги Чемпионов с "Челси"
-
Сын Пирло рассказал об угрозах из-за неудач "Ювентуса"
-
"РБ Лейпциг" определился с заменой Нагельсманну, который хочет уйти в "Баварию"
-
В Италии придумали наказание для клубов за участие в Суперлиге
-
В "Фиорентине" сообщили новую информацию о состоянии Кокорина
-
Каррера ярко высказался о дерби "Спартак" - ЦСКА
-
Гвардиола обошел Лобановского по числу трофеев
-
"Манчестер Юнайтед" продлит контракт с Байи
-
"Шахтер" перехватил тренера у "Спартака"
-
Нагельсманн готов возглавить "Баварию"
-
РПЛ показала, как сексуальная жена Песьякова болела за мужа (видео)
-
ЦСКА и "Краснодар" могут обменяться полузащитниками
-
АПЛ объявила о создании Зала славы. В него вошли двое футболистов
-
"Ювентус" поздравил с юбилеем известного украинского футболиста
-
Федун сообщил о переносе академии "Спартака"
-
Червиченко назвал трёх вратарей, которые должны поехать на Евро-2020 в составе сборной России
-
УЕФА назначил арбитров на матчи 1/2 финала Лиги Чемпионов
-
5 игроков "Зенита" - в сборной 27-го тура РПЛ по версии Whoscored
-
Мората сделал заявление о своём будущем в "Ювентусе"
-
В "Спартаке" объяснили скандальный твит после победы над ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18