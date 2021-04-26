Гвардиола обошел Лобановского по числу трофеев

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Гвардиола обошел Лобановского по числу трофеев

Фото: инстаграм Mr Pep Guardiola/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола по числу завоеванных трофеев опередил легендарного украинского специалиста Валерия Лобановского.

Гвардиола завоевал 30-й трофей после победы "Манчестер Сити" в финале Кубка английской лиги, обойдя Лобановского (29).

Лидером остается бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон (49). На втором месте наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу (34).

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