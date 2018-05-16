Гвардиола обозначил приоритеты "Манчестер Сити" на новый сезон

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Гвардиола обозначил приоритеты "Манчестер Сити" на новый сезонГлавный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о том, какие планы перед командой стоят на новый сезон.

Напомним, что "горожане" стали чемпионами страны в текущем розыгрыше АПЛ. Наставник поразмышлял о том, что он хочет больше выиграть в следующем году – чемпионат или Лигу Чемпионов

"Премьер-лигу. Без сомнения. Было бы ошибкой полагать: "Так, хорошо, мы выиграли Премьер-лигу, теперь нам нужна Лига Чемпионов". Я бы не отказался вылететь из Лиги Чемпионов в следующем сезоне и выиграть АПЛ. Премьер-лига – это самый важный турнир. Здесь нужна стабильность. Но это не значит, что "Сити" будет играть в Лиге Чемпионов спустя рукава, конечно же, мы будем сражаться. Даже если не сможем выиграть Лигу чемпионов в ближайшие пять лет, это не станет катастрофой", - сказал он.

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