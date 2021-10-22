Гвардиола обратился к Стиву Брюсу
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола обратился к экс-тренеру "Ньюкасла" Стива Брюса.
"Нас сильно критикуют только за то, что мы не выигрываем матч. Иногда к тренерам относятся хуже некуда, но порой это отражает общество. В соц.сетях принято говорить ужасные вещи.
Брюс и все тренеры хотят сделать все возможное. Иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь, но никто не заслуживает такого обращения. Люди видят тренера перед медиа каждые три дня, поэтому они считают, что мы несем ответственность.
Для меня Брюс – джентльмен. Он заботился обо мне, когда я приехала из Каталонии. Желаю ему всего наилучшего и говорю: «Не обращай внимания на комментарии в интернете, это фигня", – сказал испанский специалист.
Ранее Брюс после ухода из клуба рассказал, как над ним и его семьей издевались на протяжении двух лет. После отставки в адрес тренера также писали негативные комментарии.
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