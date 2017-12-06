Гвардиола объяснил маленькое количество игрового времени у Бернарду Силвы

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал редкие появления на поле хавбека Бернарду Силвы.

"Сане нужно было время, чтобы адаптироваться к нашему стилю игры. Бернарду это не нужно, он и так готов. Он играет мало лишь потому, что я так решил. Но я считаю, что он выступает на высоком уровне. Просто он оказался в такой же ситуации, что и Жезус с Агуэро. Он готов играть, это прекрасный футболист и человек. Он ничего не боится, готов играть на любой позиции. Просто другие сейчас находятся на пике своей формы" - приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

В текущем сезоне Силва принял участие в 20 матчах, забил один гол и отдал 3 ассиста.

Напомним, что Силва перешел из "Монако" в "Сити" за 70 миллионов евро.

Читайте также: Гвардиола "Манчестер Сити" не делал предложение Месси". | http://soccernews.ru