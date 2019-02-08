Гвардиола объяснил, почему не включил "Реал" в число лучших клубов последнего десятилетия

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, почему он не считает "Реал" одним из лучших клубов последнего десятилетия. При этом его слова не понравились наставнику "Реала" Сантьяго Солари.

"Мне нужно выражаться более корректно, так как фанаты "Реала" недовольны моими словами. Они считают, что могут считать себя лучшими из-за успехов последних трех лет. Но "Реал" не является лучшим, если посмотреть на титулы в национальном чемпионате. "Ювентус", "Барселона" и "Бавария" становились чемпионами по шесть-семь раз, а "Реал" - лишь дважды. Я думаю, что Солари также понимает это и поймет меня", - цитирует Гвардиолу Goal.

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