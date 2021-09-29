Гвардиола оценил дебютный гол Месси за ПСЖ

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с ПСЖ (0:2). В этой встрече свой дебютный гол за французский клуб забил аргентинский нападающий Лионель Месси.

"Мы играли хорошо и делали все правильно, но не сумели забить. ПСЖ глубоко играл в обороне и проводил отличные контратаки. Во втором тайме Доннарумма блестяще играл в воротах. К сожалению, сопернику не понадобилось много моментов, чтобы забить. А гол Месси оказался фантастическим. Теперь нас ждет хороший ужин, по бокалу вина, отдых и подготовка к матчу с "Ливерпулем", - приводит слова Гвардиолы BBC Sport.

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