Гвардиола оценил готовность "Манчестер Сити" к победе в Лиге Чемпионов

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Гвардиола оценил готовность "Манчестер Сити" к победе в Лиге Чемпионов

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оценил готовность своей команды к победе в Лиге Чемпионов.

"У меня в крови всегда побеждать, но одного моего желания недостаточно. Признаюсь, что сейчас мы не готовы к победе в Лиге Чемпионов. Но мы будем много работать и сделаем всё, чтобы выиграть этот турнир" - приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Отметим, что лучшим достижением "горожан" в ЛЧ является выход в полуфинал.

В текущем розыгрыше "Сити" стартовал с поражения от "Лиона" и победы над "Хоффенхаймом".

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