Гвардиола оценил игру "Челси" в матчах с "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался об игре "Челси" в первых матчах сезона.

"Меня впечатлила игра "Челси" в играх с "Манчестер Юнайтед" (0:4) и "Ливерпулем" (2:2, по пенальти - 4:5). Очень удивлен, как здорово играли подопечные Фрэнка Лэмпарда", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, что Лэмпард возглавил "Челси" этим летом, заменив на посту Маурицио Сарри.

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