Гвардиола оценил игру "Ливерпуля" в матче с "Астон Виллой"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о камбэке "Ливерпуля" в матче против "Астон Виллы" (2:1).

"В последнее время "Ливерпуль" стал часто забивать на последних минутах. Это все благодаря таланту Мане. Иногда он может нырнуть, а иногда нанести потрясающий удар.

Если бы такое произошло бы в одной или двух играх, то можно было бы списать на везение. Однако это случается часто за последние два сезона. У "Ливерпуля" есть характер", - приводит слова Гвардиолы ВВС.

После 11 туров "Ливерпуль" лидирует в АПЛ, опережая "горожан" на 6 очков.

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