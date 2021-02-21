Гвардиола оценил работу Артеты в "Арсенале"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о работе своего бывшего ассистента Микеля Артеты, который сейчас возглавляет лондонский "Арсенал".
"Я не перестаю говорить о важности Микеля с тех пор, как он ушел из "Манчестер Сити". "Арсенал" в каждом матче показывает, что он сильнее соперника. Но команде не всегда удается побеждать, такое бывает. Но я вижу прогресс "Арсенала" в последние месяцы, они играют лучше других команд. Каждому тренеру нужно дать время. Вскоре "Арсенал" сможет бороться за трофеи", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
В настоящее время "Арсенал" занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав в 22 турах 34 очка.
Не пропустите: "Арсенал" проведет расследование из-за татуировки Обамеянга. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Атлетико" потерял ведущего защитника перед матчем с "Челси"
-
"Тамбов" арендовал полузащитника "Динамо"
-
Зидан оценил игру "Реала" в матче с "Вальядолидом"
-
Азмун может перейти в испанский клуб
-
Горан Пандев установил рекорд Серии А
-
Гвардиола оценил работу Артеты в "Арсенале"
-
ПСЖ нашел замену Мбаппе
-
Джейдон Санчо установил рекорд Бундеслиги
-
Защитник "Спартака" лишился зуба в матче с "Динамо"
-
"Ливерпуль" выдал худшую серию за последние 98 лет
-
Главные новости дня: 20 февраля
-
"Фулхэм" обыграл "Шеффилд", "Бернли" сыграл вничью с "Вест Бромвичем"
-
Каземиро принес "Реалу" минимальную победу над "Вальядолидом"
-
В "Спартаке" отреагировали на информацию о возможном уходе Мозеса
-
"Сассуоло" и "Болонья" не выявили победителя в матче Серии А
-
Народный артист Лев Лещенко сделал прогноз на победителя Кубка России
-
"Спартак" обратился к фанатам после вылета из Кубка России
-
Клопп прокомментировал поражение в мерсисайдском дерби
-
"Спартак" не собирается выкупать Мозеса
-
"Эвертон" обыграл "Ливерпуль" на "Энфилде" впервые с 1999 года
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18