Гвардиола оценил работу Артеты в "Арсенале"

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Гвардиола оценил работу Артеты в "Арсенале"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о работе своего бывшего ассистента Микеля Артеты, который сейчас возглавляет лондонский "Арсенал".

"Я не перестаю говорить о важности Микеля с тех пор, как он ушел из "Манчестер Сити". "Арсенал" в каждом матче показывает, что он сильнее соперника. Но команде не всегда удается побеждать, такое бывает. Но я вижу прогресс "Арсенала" в последние месяцы, они играют лучше других команд. Каждому тренеру нужно дать время. Вскоре "Арсенал" сможет бороться за трофеи", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

В настоящее время "Арсенал" занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав в 22 турах 34 очка.

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