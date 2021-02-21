Гвардиола оценил работу Артеты в "Арсенале"



Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о работе своего бывшего ассистента Микеля Артеты, который сейчас возглавляет лондонский "Арсенал".

"Я не перестаю говорить о важности Микеля с тех пор, как он ушел из "Манчестер Сити". "Арсенал" в каждом матче показывает, что он сильнее соперника. Но команде не всегда удается побеждать, такое бывает. Но я вижу прогресс "Арсенала" в последние месяцы, они играют лучше других команд. Каждому тренеру нужно дать время. Вскоре "Арсенал" сможет бороться за трофеи", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

В настоящее время "Арсенал" занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав в 22 турах 34 очка.

Не пропустите: "Арсенал" проведет расследование из-за татуировки Обамеянга. | http://soccernews.ru