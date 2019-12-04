Гвардиола оценил шансы "Манчестер Сити" на чемпионский титул в АПЛ

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Гвардиола оценил шансы "Манчестер Сити" на чемпионский титул в АПЛ
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после окончания матча 15-го тура чемпионата Англии с "Бернли" (4:1), оценил шансы своей команды на чемпионский титул.

"Не знаю, что сказал о чемпионской гонке. Все говорят, что у нас больше нет шансов. Мы просто думаем о ближайшем матче. Глупо рассуждать о том, сколько раз нам нужно победить, чтобы догнать "Ливерпуль". Сейчас начало декабря, начинается безумная гонка. Матч будет идти за матчем", - приводит слова Гвардиолы ВВС.

После 15 туров "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отставание "горожан" от лидирующего "Ливерпуля" составляет восемь очков и у мерсисайцев есть матч в запасе.

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