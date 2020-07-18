Гвардиола оценил шансы Тьяго Алькантары заиграть в АПЛ

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола порассуждал о возможном переходе полузащитника "Баварии" Тьяго Алькантары в один из клубов АПЛ.

Напомним, что испанский тренер имеет совместный опыт работы с 29-летним хавбеком в "Барселоне" и "Баварии".

"Он, без сомнений, способен заиграть в Премьер-лиге. Тьяго - исключительный игрок, но я не знаю, как он поступит", - цитирует Гвардиолу Goal.com.

По данным СМИ, за Алькантару ведут борьбу "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

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