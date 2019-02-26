Гвардиола оценил шансы Зинченко заиграть в "Манчестер Сити"

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Гвардиола оценил шансы Зинченко заиграть в "Манчестер Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола верит, что украинский полузащитник Александр Зинченко сможет завоевать место в основном составе "горожан".

"Зинченко доказал свою ценность для команды. Перед началом сезона он был близок к уходу, но я никогда не видел, чтобы он был недоволен. Уверен, что у него будет длинная карьера. Надеюсь, что в "Манчестер Сити", - приводит слова Гвардиолы официальный твиттер клуба.

В нынешнем сезоне 22-летний Зинченко провел 16 матчей за манкунианцев во всех турнирах, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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