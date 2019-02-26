Гвардиола оценил шансы Зинченко заиграть в "Манчестер Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола верит, что украинский полузащитник Александр Зинченко сможет завоевать место в основном составе "горожан".
"Зинченко доказал свою ценность для команды. Перед началом сезона он был близок к уходу, но я никогда не видел, чтобы он был недоволен. Уверен, что у него будет длинная карьера. Надеюсь, что в "Манчестер Сити", - приводит слова Гвардиолы официальный твиттер клуба.
В нынешнем сезоне 22-летний Зинченко провел 16 матчей за манкунианцев во всех турнирах, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
Не пропустите: Гвардиола сделал заявление после победы "Манчестер Сити" над "Челси" в финале Кубка Лиги. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" и "Реал" поборются за игрока ПСЖ
-
Адвокат Кокорина рассказал о дальнейших действиях после отклонения апелляции
-
Бывший лидер дортмундской "Боруссии" рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак"
-
"Реал" и ПСЖ могут совершить громкий обмен игроками
-
Мосгорсуд принял громное решение по апелляции Кокорина и Мамаева
Лента новостей
-
Гвардиола оценил шансы Зинченко заиграть в "Манчестер Сити"
-
Киевское "Динамо" хочет перехватить трансферную цель "Локомотива" и ЦСКА
-
Клопп назвал сроки возвращения в строй травмированного Фирмино
-
Между игроками "Челси" произошел раскол из-за действий Кепы в матче с "Манчестер Сити"
-
Экс-игрок "Спартака" может перейти в европейский клуб
-
"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" вступили в борьбу за игрока "Реала"
-
Два итальянских топ-клуба поборются за Икарди
-
Игроки "Реала" недовольны Роналду: названа причина
-
"Барселона" и "Реал" поборются за игрока ПСЖ
-
Адвокат Кокорина рассказал о дальнейших действиях после отклонения апелляции
-
1
"Барселона" заинтересовалась еще одним игроком "Аякса"
-
Беременная жена экс-игрока "Зенита" объявила о предательстве
-
Игрок "Леванте" получил тяжелейшую травму в эпизоде с падением Каземиро, приведшему к пенальти
-
"Манчестер Юнайтед" потерял 10 игроков перед ближайшим матчем АПЛ
-
Бывший лидер дортмундской "Боруссии" рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак"
-
"Реал" нацелился на игрока сборной Аргентины
-
1
Столько убийств: игрок "Спартака" громко высказался о Сталине
-
3
Не из этого мира: игрок сборной Португалии ярко высказался о Месси
-
"Реал" и ПСЖ могут совершить громкий обмен игроками
-
1
"Лестер" определился с новым главным тренером
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|27
|53
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|40
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|10
|Борнмут
|27
|34
|11
|Эвертон
|27
|33
|12
|Лестер Сити
|27
|32
|13
|Кристал Пэлас
|27
|30
|14
|Бернли
|27
|30
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|17
|Кардифф Сити
|27
|25
|18
|Саутгемптон
|27
|24
|19
|Фулхэм
|27
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|27
|11