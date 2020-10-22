Гвардиола оценил степень серьёзности травмы Фернандиньо

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал травму полузащитника своей команды Фернандиньо.

Бразилец вышел на замену во вчерашнем матче Лиги Чемпионов против "Порту" (3:1), но не сумел доиграть встречу из-за повреждения.

"Плохие новости для Фернандиньо. У него проблема с ногой, он может отсутствовать четыре или шесть недель. Мы возвращаем игроков, и теперь снова теряем", - приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

В этом сезоне 35-летний Фернандиньо сыграл за "Сити" 6 матчей, результативными действиями не отличался.

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