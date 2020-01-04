Гвардиола оценил свою работу в текущем сезоне

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о своей работе в этом сезоне.

"Провальный ли этот сезон? Да, с этим я согласен. Обычно я каждый сезон ощущаю, что провалился, после первого года в "Барселоне", когда мы завоевали шесть трофеев. После этого каждый сезон я провалил", - приводит слова Гвардиолы ESPN.

Напомним, что в 2009 году "Барселона" под руководством Гвардиолы выиграла Примеру, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

После 21 тура "Сити" идет в АПЛ на третьем месте, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 14 очков.

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