Гвардиола оценил свою работу в текущем сезоне

2 Теги манчестер ситихосеп гвардиола

Гвардиола оценил свою работу в текущем сезоне

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о своей работе в этом сезоне.

"Провальный ли этот сезон? Да, с этим я согласен. Обычно я каждый сезон ощущаю, что провалился, после первого года в "Барселоне", когда мы завоевали шесть трофеев. После этого каждый сезон я провалил", - приводит слова Гвардиолы ESPN.

Напомним, что в 2009 году "Барселона" под руководством Гвардиолы выиграла Примеру, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

После 21 тура "Сити" идет в АПЛ на третьем месте, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 14 очков.

Читайте также: Венгер - лучший тренер десятилетия в АПЛ, Клопп - четвёртый, Гвардиола - восьмой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

С тем набором Топ-футболистов, который был у Барсы в 2009-ом году -- и физрук бы выиграл то количество трофеев. Это подтверждают и успехи сборной Испании, где игроки Барсы были костяком сборной. .....Если бы тогда Месси перешёл играть за сборную Испании, он бы уже выиграл не один мундиаль, и не один Чемпионат Европы!

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Так физрук это и сделал...

Ответить

главное

Главные новости дня: 3 января

Главные новости дня: 3 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 19 55
2 Лестер Сити Лестер Сити 21 45
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 44
4 Челси Челси 21 36
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 20 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 28
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 27
11 Эвертон Эвертон 21 25
12 Саутгемптон Саутгемптон 21 25
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 25
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 24
15 Бернли Бернли 21 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 20 22
17 Астон Вилла Астон Вилла 21 21
18 Борнмут Борнмут 21 20
19 Уотфорд Уотфорд 21 19
20 Норвич Сити Норвич Сити 21 14
Полная таблица

топ-5 тегов