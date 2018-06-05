Гвардиола оценил вероятность ухода Неймара из ПСЖ

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Гвардиола оценил вероятность ухода Неймара из ПСЖ
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал информацию об уходе из ПСЖ Неймара.

"Я не собираюсь уходить в ПСЖ, а Неймар не перейдет в "Сити". 

Что касается перехода Неймара в "Реал", то я не уверен. Я думаю, что покинуть Париж ему будет сложно, так как ПСЖ это ПСЖ. Впрочем, в футболе все возможно", - приводит слова Гвардиолы Diario Sport.

Ранее сообщалось, что 26-летний Неймар хочет покинуть ПСЖ уже этим летом.

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