Гвардиола оценил вероятность возвращения Санчо в "Манчестер Сити"

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Гвардиола оценил вероятность возвращения Санчо в "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оценил вероятность возвращения в свой клуб полузащитника Джейдона Санчо, ныне выступающего за дортмундскую "Боруссию".

"Никогда не говори "никогда". Но если он ушёл, то, видимо, не хочет играть в нашей команде. Соответственно Санчо не собирается возвращаться сюда. Мы много для него сделали, но он решил уехать в Германию. Что ж, могу только пожелать ему всего наилучшего" - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Напомним, что летом 2017 года Санчо перешёл из "Сити" в "Боруссию" за 7,84 миллиона евро.

В этом сезоне 18-летний вингер сыграл за "шмелей" 10 матчей, забил 1 гол и сделал 8 ассистов. 

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