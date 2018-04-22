Гвардиола оценил вклад Зинченко в чемпионство "Манчестер Сити"

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Гвардиола оценил вклад Зинченко в чемпионство "Манчестер Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил Александра Зинченко и Фабиана Делфа за их вклад в чемпионский титул клуба.

"Нам очень повезло, что Делфу и Зинченко удалось отлично заменить травмированного Менди. Быть может, в следующем сезоне, когда вернутся в строй Менди и Уокер, мы сможет использовать их сильные стороны в атаке", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

В этом сезоне 21-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" семь матчей в Премьер-лиге. На счету 28-летнего Делфа 18 поединков и 1 гол.

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