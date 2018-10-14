Гвардиола оценил возможность работы в Италии

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Гвардиола оценил возможность работы в Италии

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что он не прочь в чемпионате Италии.

"Когда-то меня отговаривали от работы в чемпионате Германии, но через какое-то время я отправился в Бундеслигу. Поэтому Италия является вполне реальным вариантом для меня. Это великая футбольная страна. Итальянские клубы и сборная выиграли очень много трофеев, особенно во времена Арриго Сакки", - цитирует Гвардиолу Сorriere dello Sport.

Напомним, что ранее Гвардиола работал в Испании с "Барселоной", а в Германии с "Баварией". В каждой стране каталонский специалист выигрывал чемпионский титул.

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