Гвардиола очень хочет подписать Грилиша

Фото: инстаграм Грилиша/Автор неизвестен

Как сообщает ESPN, Джек Грилиш может покинуть "Астон Виллу".

По информации источника, в "Манчестер Сити" воодушевлены тем, что "Астон Вилла" купила хавбека "Норвича" Эмилиано Буэндиа, и считают, что теперь сделку по переходу Грилиша можно будет осуществить.

Также отмечается, что главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола видит в 25-летнем англичанине футболиста, способного помочь клубу наконец выиграть Лигу чемпионов и добиться доминирования в АПЛ на протяжении ближайших пяти лет.

В прошедшем сезоне Грилиш провел 26 матчей в чемпионате Англии, забив 6 мячей.

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