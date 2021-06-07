Гвардиола очень хочет подписать Грилиша
Фото: инстаграм Грилиша/Автор неизвестен
Как сообщает ESPN, Джек Грилиш может покинуть "Астон Виллу".
По информации источника, в "Манчестер Сити" воодушевлены тем, что "Астон Вилла" купила хавбека "Норвича" Эмилиано Буэндиа, и считают, что теперь сделку по переходу Грилиша можно будет осуществить.
Также отмечается, что главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола видит в 25-летнем англичанине футболиста, способного помочь клубу наконец выиграть Лигу чемпионов и добиться доминирования в АПЛ на протяжении ближайших пяти лет.
В прошедшем сезоне Грилиш провел 26 матчей в чемпионате Англии, забив 6 мячей.
Также не пропустите: Лига 1 опубликовала символическую сборную сезона. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Вейналдум подписал контракт с "ПСЖ"
-
Официально: Ди Франческо - главный тренер "Вероны"
-
Официально: Гаизка Гаритано - главный тренер "Эйбара"
-
Украина в большинстве разгромила Кипр в товарищеском матче
-
Сборная Испании вызвала 4 футболистов после положительного теста Бускетса на коронавирус
-
1
"Зенит" может подписать Видаля из "Интера"
-
Гвардиола очень хочет подписать Грилиша
-
Лига 1 опубликовала символическую сборную сезона
-
Чалханоглу может продолжить карьеру в "Арсенале"
-
"Химки" подписали контракт с Идову
-
Браис Мендес срочно вызван в сборную Испании
-
"Барселона" хочет купить Фабиана Руиса из "Наполи"
-
Где и когда смотреть матчи сборной России на Евро-2020
-
"Зенит" и "Локомотив" вступили в борьбу за трансферную цель ЦСКА
-
Неймар не вошел в символическую сборную сезона в чемпионате Франции
-
"Шахтер" не может договориться с "Бенфикой" по трансферу бразильского таланта
-
1
"Барселона" улучшила предложение Депаю
-
Агент Мирзова высказался о будущем игрока в "Спартаке"
-
Щесны отреагировал на информацию о возможном уходе из "Ювентуса"
-
Умер уникальный сотрудник "Шахтера": он работал в клубе полвека
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18