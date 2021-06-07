Гвардиола очень хочет подписать Грилиша

Теги манчестер ситиджек грилишастон виллахосеп гвардиола

Гвардиола очень хочет подписать ГрилишаФото: инстаграм Грилиша/Автор неизвестен

Как сообщает ESPN, Джек Грилиш может покинуть "Астон Виллу".

По информации источника, в "Манчестер Сити" воодушевлены тем, что "Астон Вилла" купила хавбека "Норвича" Эмилиано Буэндиа, и считают, что теперь сделку по переходу Грилиша можно будет осуществить.

Также отмечается, что главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола видит в 25-летнем англичанине футболиста, способного помочь клубу наконец выиграть Лигу чемпионов и добиться доминирования в АПЛ на протяжении ближайших пяти лет.

В прошедшем сезоне Грилиш провел 26 матчей в чемпионате Англии, забив 6 мячей.

Также не пропустите: Лига 1 опубликовала символическую сборную сезона. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Вейналдум подписал контракт с "ПСЖ"

Вейналдум подписал контракт с "ПСЖ"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов