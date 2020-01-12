Гвардиола одержал 300-ю победу в топ-лигах

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Гвардиола одержал 300-ю победу в топ-лигах

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола одержал юбилейную, 300-ю победу в ведущих европейских чемпионатах.

Всего испанский специалист провел 390 матчей в топовых лигах. В этих матчах он 53 раза сыграл вничью и потерпел 37 поражений.

Ранее наставник возглавлял "Барселону" и "Баварию".

В своей карьере 48-летний Гвардиола завоевал 28 трофеев, среди которых восемь побед в национальных чемпионатах, а также две - в Лиге Чемпионов.

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