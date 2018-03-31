Гвардиола одержал 50-ю победу в АПЛ

"Манчестер Сити" разобрался на выезде с "Эвертоном" (3:1).

Как сообщает Opta, это 50-я победа наставника "Сити" Хосепа Гвардиолы в АПЛ. Для этого результата ему понадобилось 69 игр.

Отметим, что быстрее 50 побед одержал только Жозе Моуринью, который добился этого за 63 матча.

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