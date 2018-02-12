Гвардиола: "Однажды Де Брюйне станет лучшим футболистом мира"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола расхвалил игру хавбека своей команды Кевина Де Брюйне.

По словам испанца, он видит прогресс в игре бельгийского полузащитника.

"Я не сомневаюсь, что однажды он будет лучшим футболистом мира. Но ему нужно выиграть много титулов, чтобы получить "Золотой мяч". Для этого необходимо победить в Лиге чемпионов либо добраться до самых поздних стадий этого турнира.

Кевин великолепно играл против "Лестера", трудно сейчас найти игрока лучше него в Европе. И это не просто одна игра, он всё время действует так", - отметил он.

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