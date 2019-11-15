Гвардиола: "Однажды я буду тренировать сборную"

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Гвардиола: "Однажды я буду тренировать сборную"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о мечте поработать в сборной.

"Однажды я буду тренировать сборную. Там более спокойный график и я смогу играть в гольф, на который сейчас не хватает времени. Это случится, когда предоставится шанс. Жду стука в мою дверь", - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Гвардиола с 2016 года возглавляет "Манчестер Сити". Его контракт с клубом истекает летом 2021 года.

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