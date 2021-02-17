Гвардиола опасается предстоящих матчей сборных

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола встревожен тем, что в конце марта многие игроки уедут из клубов в расположение национальных сборных. Специалист опасается всплеска коронавируса, который может последовать после.

"Единственный способ защититься от этого вируса – оставаться дома, минимизировать контакты и не путешествовать.

Скора игроки поеду в сборные, контролировать это сложно. Мне кажется, что число заражений будет расти после их возвращения. Надеюсь, конечно, что этого не случиться, но, если ты перемещаешься, рискуешь снова заразиться. В мире уже было несколько волн.