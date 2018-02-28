Гвардиола определил главную трансферную цель для "Манчестер Сити" на ближайшие годы

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола определил главную трансферную цель для своего клуба на ближайшие годы.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "горожан" сообщил своему руководству, что хотел бы усилить атаку команды форвардом лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейном. Ожидается, что за 24-летнего нападающего "шпор" "Сити" будет готов выложить свыше 200 миллионов евро.

Напомним, "Уфа" провалила трансфер форварда "Манчестер Сити". | soccernews.ru