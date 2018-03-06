Гвардиола определил идеального кандидата на замену Давиду Силве

Теги манчестер ситихосеп гвардиоладавид силваискореал мадрид

Гвардиола определил идеального кандидата на замену Давиду СилвеГлавный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола определил идеального кандидата на замену полузащитнику своей команды Давиду Силве.

Так, по сведениям fichajes.com, идеальной альтернативой 32-летнему игроку наставник "горожан" определил  хавбека мадридского "Реала" Иско. Побороться за футболиста королевского клуба "Сити" будет готов уже ближайшим летом.

Напомним, на Иско также претендует "Челси". | soccernews.ru

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