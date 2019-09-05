Гвардиола определил приоритетную цель для "Манчестер Сити" в зимнее трансферное окно
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет, чтобы в январе клуб купил нового центрального защитника.
По информации Daily Mail, испанский тренер определил усиление обороны приоритетом на зимнее трансферное окно.
Это связано с серьёзной травмой Эмерика Ляпорта, который, скорее всего, пропустит не менее четырёх месяцев.
Напомним, что "горожане" стартовали в АПЛ с трёх побед и одной ничьей. Отставание "Сити" от лидирующего "Ливерпуля" составляет 2 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
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|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1