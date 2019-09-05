Гвардиола определил приоритетную цель для "Манчестер Сити" в зимнее трансферное окно

Теги манчестер ситихосеп гвардиолаэмерик ляпорттрансферы

Гвардиола определил приоритетную цель для "Манчестер Сити" в зимнее трансферное окно

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет, чтобы в январе клуб купил нового центрального защитника.

По информации Daily Mail, испанский тренер определил усиление обороны приоритетом на зимнее трансферное окно.

Это связано с серьёзной травмой Эмерика Ляпорта, который, скорее всего, пропустит не менее четырёх месяцев.

Напомним, что "горожане" стартовали в АПЛ с трёх побед и одной ничьей. Отставание "Сити" от лидирующего "Ливерпуля" составляет 2 очка.

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