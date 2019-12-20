Гвардиола определил три трансферные цели для "Манчестер Сити" на лето 2020 года
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уже планирует трансферную кампанию клуба на следующее лето.
По информации The Athletic, испанский специалист определил три позиции, нуждающиеся в усилении по окончании сезона.
Речь идёт, прежде всего, о центре обороны и левом фланге защиты. Кроме того, команде потребуется новый вингер в случае ухода Лероя Сане в "Баварию".
Ещё одна цель 48-летнего тренера - поиск нового помощника на замену Микелю Артете, который в ближайшее время возглавит "Арсенал".
Если все условия Гвардиолы будут выполнены, он рассмотрит возможность продления контракта с "Сити", истекающего в 2021 году.
Не пропустите: "Манчестер Сити" потребовал от "Арсенала" компенсацию за Артету. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|17
|35
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Тоттенхэм
|17
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|Манчестер Юнайтед
|17
|25
|7
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|8
|Вулверхэмптон
|17
|24
|9
|Кристал Пэлас
|17
|23
|10
|Арсенал Лондон
|17
|22
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|Ньюкасл Юнайтед
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|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|17
|20
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|17
|18
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9