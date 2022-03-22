Гвардиола определился с будущим 36-летнего Фернандиньо в "Манчестер Сити"

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Гвардиола определился с будущим 36-летнего Фернандиньо в "Манчестер Сити"

Фото инстаграм Фернандиньо

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет сохранить в составе полузащитника Фернандиньо.

По информации журналиста Фабрицио Романо, испанский специалист рассчитывает, что 36-летний футболист проведёт в нынешней команде ещё один сезон.

Сам бразилец пока не принял окончательного решения касательно своего будущего. Он определится с местом продолжения карьеры в мае-июне.

В текущем сезоне Фернандиньо сыграл за "Сити" 23 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. 

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