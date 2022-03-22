Гвардиола определился с будущим 36-летнего Фернандиньо в "Манчестер Сити"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет сохранить в составе полузащитника Фернандиньо.
По информации журналиста Фабрицио Романо, испанский специалист рассчитывает, что 36-летний футболист проведёт в нынешней команде ещё один сезон.
Сам бразилец пока не принял окончательного решения касательно своего будущего. Он определится с местом продолжения карьеры в мае-июне.
В текущем сезоне Фернандиньо сыграл за "Сити" 23 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: Топ-клуб АПЛ согласовал трансфер бразильского вингера Савио. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Президент "Урала" поделился мнением о возможном расширении РПЛ
-
Шевченко поделился мнением о ситуации "Челси"
-
Неймар приезжает на тренировки ПСЖ пьяным
-
"Барселона" определилась с заменой Дембеле
-
Гути раскритиковал некоторых игроков "Реала"
-
Шесть клубов ведут борьбу за Дибалу
-
Стоичков подвёл итоги Эль Класико
-
Президент РПЛ оценил решение судьи не удалять игрока "Нижнего Новгорода" за фол на Аиртоне
-
18 из 20 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1 выступают за ПСЖ
-
Президент "Урала": "Я против отказа от госфинансирования"
-
Роналдо прокомментировал разгромную победу "Барселоны" над "Реалом"
-
Дибала собирается перейти в испанский клуб
-
Президент РПЛ: "Назначение Мешкова на матч "Рубина" - грубейшая ошибка"
-
Гвардиола определился с будущим 36-летнего Фернандиньо в "Манчестер Сити"
-
Ван Нистелрой может возглавить ПСВ
-
"Бавария" опережает "Реал" в гонке за Порро
-
Сборная России не будет проводить матчи в марте
-
Гендиректор "Рубина": "Слуцкий будет работать у нас вечно"
-
"Манчестер Юнайтед" хочет усилиться вингером "Эвертона"
-
Роналду высказался в преддверии стыков отбора ЧМ-2022
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18